هل يؤثر على صرف الدعم؟.. توضيح من حساب المواطن بخصوص تحديث البيانات

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن، أن إجراء تعديل على بيانات المستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على تعديل بيانات أحد المستفيدين بعد تغير في الدخل الشهري: “تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهلاً ومستحقًا”.

وأوضحت: “وفي حال طرأ أي تغيير وتم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى”.

وقال حساب المواطن في تغريدة منفصلة: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.