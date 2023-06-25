البسامي: سنواجه الظواهر السلبية في الحج.. وهذا جزاء المخالفين

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحج ستواجه الظواهر السلبية في الحج، وأن المخالفين سينالون جزاءهم وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

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جاهزية قوات أمن الحج

وتابع أن قوات أمن الحج جاهزة بكافة قطاعاتها لإدارة شؤون الحج والإشراف على أمن وسلامة الحجاج، وفقًا لـ”عكاظ”.

وقال البسامي، إن الأنظمة الخاصة بالظواهر السلبية التي قد تطرأ أثناء موسم الحج كالتسول والافتراش وغيرهما، موجودة ومعلنة وستطبق بكافة حذافيرها تجاه كل متجاوز.

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تحقيق راحة وسلامة وأمن الحجاج

وأضاف أن قيادة قوات أمن الحج منظومة كاملة ومتكاملة تشارك فيها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والحرس الوطني والجيش وكافة الجهات الخدمية الأخرى.

وقال إن الهدف من مشاركة كل هذه الجهات هو تحقيق راحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن كافة القوات المشاركة على أتم جاهزية واستعداد لتنفيذ خططها لحج هذا العام ونسأل الله العون والسداد.

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التعاون مع الجهات العلمية البحثية لإدارة الحشود

أما بشأن التعاون مع الجهات العلمية البحثية للاستفادة منهم فيما يخص إدارة الحشود وغيرها ما يعود بالنفع على خدمة ضيوف الرحمن؛

فأكد البسامي أن ذلك جزء من إستراتيجيتنا، ولدينا تعاون مع كافة الجامعات والمعاهد البحثية.

وتابع أن من أبرز ذلك معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الجانب.