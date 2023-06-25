قد يصيب الإنسان.. فيروس معد يضرب الأغنام قبل عيد الأضحى

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حذر أطباء بيطريون من التعامل مع أغنام وماعز مصابة بفيروس التهاب الفم البثري المعدي (ORF) الذي يصيب الإنسان عند التعرض للاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.

وقال الأطباء البيطريون إن ذلك الفيروس يصيب الإنسان عندما يتم لمس البثرات الناتجة من المرض، حيث تظهر الأعراض على الإنسان بشكل مشابه لتلك التي تظهر على الأغنام والماعز.

وتتمثل في ظهور بثرات على الجلد والشفاه والأنف والأذنين، وتتراوح حجمها بين 2 – 5 ملم.

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العدوى البكتيرية

أجمع كل من: أستاذ الطب والعلاج البيطري الدكتور وائل أبو المكارم الديب، والمتخصص في فلسفة الأمراض والمناعة الدكتور صلاح الهاجري،

ومدير المنظمات الدولية والمدن الصحية بأمانة الأحساء الدكتور إبراهيم الشبيث (استشاري صحة بيئة)، والطبيب البيطري الدكتور ياسين الرمضان،

والطبيب البيطري الدكتور رائد السلطان، على أن المرض يسبب ظهور بثرات صغيرة على الجلد والشفاه واللسان والأنف للحيوان المصاب.

وأكد الأطباء أن الفيروس يتم نقله عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة، وينتشر بسرعة في المناطق التي يوجد فيها تركيز كبير من الأغنام والماعز.

ونبه الأطباء على وجوب الحرص على تطهير وتعقيم الأدوات والمعدات التي تستخدم في رعاية الحيوانات وتغذيتها وعلاجها، وعدم إدخال حيوانات جديدة إلى الحظيرة قبل فحصها، والتأكد من خلوها من العدوى.

وأوضحوا، وفقًا لصحيفة “الوطن” أن علاج المرض يتم عبر إعطاء الحيوانات المصابة مضادات حيوية، لتجنب العدوي البكتيرية، ومضادات فيروسية.

ويمكن استخدام مراهم موضعية في تخفيف الأعراض. كما يجب فصل الحيوانات المصابة عن السليمة، للحد من انتشار المرض.

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أعراض على الجلد

أضافوا: “ينصح بالتوجه إلى الطبيب إذا ظهرت أي أعراض على الجلد أو الأنسجة المحيطة بالعين أو الفم، خاصةً إذا كان هناك تاريخ للتعرض للحيوانات المصابة بـ«ORF».

ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المصابة بهذا الفيروس مثل ارتداء القفازات وغسل اليدين جيدًا بالصابون والماء بعد التعامل معها».

لافتين إلى أنه على الرغم من أن الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، فإنه من النادر جدًا أن ينتقل الفيروس من الإنسان إلى الحيوانات الأخرى، ويعد ذلك حالة استثنائية.

وأكدوا أن قابلية الإصابة بالمرض أعلى في صغار الحيوانات في عمر 5 – 6 أشهر.

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الأعراض عند الإنسان

– يبدأ ظهور الأعراض بعد 3 – 7 أيام من العدوى.

– التهاب بالفم مع ظهور فقاعات أو حويصلات على اللثة واللسان والشفاه أو على الأصابع.

– ظهور عقد تشبه حبة العدس قد تكون مؤلمة، ويشعر المصاب بحكة، ويصاحب ذلك تورم في الغدد الليمفاوية الموضعية.

– ظهور تقرحات على الشفاه والأصابع.

– ظهور الآفة المرضية على الأيدي حتى مفصل الكوع، وعلى الأرجل حتى مفصل الركبة.

يستمر المرض 3 أسابيع ثم يتم الشفاء.

طرق علاج المرض

– استخدام المطهرات الموضعية.

– استعمال المضادات الحيوية الموضعية.

– تناول الفيتامينات والأملاح المعدنية والمقويات.

– أخذ المحاليل الوريدية المغذية.