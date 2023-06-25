تعرفوا على أهم مميزات سيارة “رينج روڤر إيڤوك” بتصميمها الجديد (صور)

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يمكنك أن تتحدث عن فلسفة التصميم في سيارة رينج روڤر إيڤوك الجديدة، والذي يتميز بطابعٌ جذاب ومتطور، ومزود بأحدث التقنيات وخيارات المواد الفاخرة للعملاء المميزين.

أهم مميزات سيارة رينج روڤر إيڤوك

1 – شاشة لمس زجاجية منحنية مقاس 11.4 بوصة، تبدو وكأنها تطفو ضمن مجال رؤية السائق، لتحسين مستويات الرؤية، مع تحرير مساحة للتخزين الداخلي وشحن الأجهزة لاسلكياً.

2 – توفر وحدة التحكم المركزية الجديدة للعملاء، المدعومة من Pivi Pro2، مع البرمجيات المتصلة المنتظمة5 Over The Air و Amazon Alexa10 المدمجة، تجربة رقمية سلسة ومريحة.

3 – تعزيز الرفاهية في المقصورة المحدثة، من خلال استخدام واحدة من أكثر تقنيات جودة الهواء الداخلي تطوراً في فئتها – Cabin Air Purification Plus.

وتشتمل خيارات المواد اللمسية على مقاعد من الأقمشة غير جلدية UltrafabricsTM و KvadratTM لتوفير بُعد جديد من الفخامة العصرية.

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ناقل حركة جديد لمسي

4 – تأتي السيارة بشكلها الشبيه بالكوبيه، والسقف العائم، ووسط السيارة المتواصل، ومقابض الأبواب.

ويوفر أحدث تصميم للشبكة حالياً، مظهراً وشكلاً موحداً عبر علامة رينج روڤر التجارية.

5 – مصابيح أمامية الجديدة فائقة النحافة المزودة بأحدث تقنيات Pixel LED.

والتي تتميز بتأثير يشبه الجوهرة ورؤية واضحة تماماً، وتكملها الإضاءة النهارية للمصابيح الخفيفة الجديدة.

6 – تتميز وحدة التحكم المركزية المتألقة بناقل حركة جديد لمسي لنماذج ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

في حين يتم الوصول إلى المعلومات والترفيه 2 Pivi Pro عبر شاشة لمس زجاجية منحنية جديدة مقاس 11.4 بوصة.

وهي تتيح للعملاء التحكم بسلاسة في وظائف السيارة الرئيسة.

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الأداء الكهربائي

7 – تحتوي على محرك P300e الهجين الكهربائي المتطور، والمتوفر جنبًا إلى جنب مع مجموعة من محركات البنزين والديزل Ingenium.

وتتميز جميع المحركات بأحدث تقنيات الدفع الهجين الخفيف (MHEV) لتعزيز الكفاءة والاستجابات13.

8 – تقدم P300e الكهربائية الهجينة للعملاء أفضل ما في كل العالم، ما يمكّن سائقي رينج روڤر إيڤوك من إكمال متوسط رحلاتهم اليومية * من دون انبعاثات من أنبوب العادم.

وذلك بفضل النطاق الكهربائي فقط الذي يصل إلى 62 كيلومترًا (39 ميلاً) من بطاريتها 14.9 كيلو واط في الساعة.

9 – تجمع مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة بين محرك بنزين Ingenium ذو ثلاث أسطوانات ومحرك كهربائي بقوة 80 كيلو وات.

ويعمل ذلك على توفير إجمالي إنتاج الطاقة 309 حصان، من 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.4 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 6.1 ثانية).

10 – توفر كيمياء البطارية المحدثة تجربة قيادة محسنة في العالم الحقيقي، مع نطاق كهربائي متوقع في العالم الحقيقي يصل إلى 48 كم (30 ميلاً).

ي الرحلات الطويلة، يعني هذا أن النطاق الحقيقي الإجمالي يصل إلى 651 كم (404 أميال) مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 31 جم / كم4.

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الشحن السريع

11 – يعد الشحن السريع بالتيار المستمر قياسياً في Evoque P300e ، ما يضمن الشحن السريع بعيداً عن المنزل في أقل من 30 دقيقة.

ما يعني أن محرك الأقراص التالي بالكهرباء فقط على بعد شحنة قصيرة فقط. باستخدام شاحن منزلي بقوة 7 كيلو وات، يمكن إكمال الشحن بنسبة 0-100٪ في حوالي ساعتين11.

12 – يبلغ سعر سيارة رينج روڤر إيڤوك الجديدة 40.080 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.