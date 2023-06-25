منها الرياض ومكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 217 سريرًا في مستشفيات مكة والمشاعر لاستقبال حالات ضربات الشمس

رياح نشطة متربة على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

اقرأ أيضًا:

صحوًا على مكة وغائمًا على عرفات.. الأرصاد تكشف حالة طقس المشاعر المقدسة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

اقرأ أيضًا:

مشاهد مصورة توثق رحلة الحجيج قديماً لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.