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تحقق 4 أهداف.. ميزة جديدة في الرسائل الخاصة بـ “واتساب”
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تحقق 4 أهداف.. ميزة جديدة في الرسائل الخاصة بـ “واتساب”

تحقق 4 أهداف.. ميزة جديدة في الرسائل الخاصة بـ “واتساب”

تحقق 4 أهداف.. ميزة جديدة في الرسائل الخاصة بـ “واتساب”
٠٤:١٢:٥٤ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعكف مطورو “واتساب” في العمل على إضافة ميزة جديدة قريبًا، تدعم تحسين تجربة المستخدمين في تثبيت أو إلغاء تثبيت الرسائل.

أهداف تثبيت الرسائل أو محادثات المجموعات

وتهدف الميزة الجديدة لدعم المستخدمين في تثبيت الرسائل أو محادثات المجموعات، ولقد رصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق الذي انطلق في “Google Play Beta” برقم 2.23.13.11.

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التركيز على رسائل معينة

ومن المقرر أن يتمكن المستخدمون في ميزة تثبيت الرسائل من إلقاء الضوء على رسائل معينة في المحادثات لتجربة سلسة في الرجوع للرسائل في المستقبل.

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تثبيت الرسائل في الجزء العلوي من المحادثة

أيضاً يتم تثبيت الرسائل في الجزء العلوي من المحادثة لتبقى المعلومات المهمة والإعلانات بشكل بارز يظهر بوضوح بين الرسائل.

تحديد وقت لتثبيت الرسائل

يمكن أيضاً من خلال هذه الميزة تحديد وقت لتثبيت الرسائل أو الإعلانات المهمة حيث يتوفر للمستخدمين 3 من الفترات للاختيار بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوم.

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آلية لإلغاء تثبيت الرسائل

كما يجلب التطبيق آلية لإلغاء تثبيت الرسائل، لإلغاء الرسائل في أي وقت حتى في حالة استمرار مدة التثبيت المحددة مسبقاً.

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إلغاء تثبيت الرسائل الإعلانات المستخدمين تثبيت الرسائل جوجل بلاي واتساب وقت تثبيت الرسائل

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