دراسة صادمة.. توقعات بإصابة 1.3 مليار شخص بـ”القاتل الصامت” خلال 3 عقود

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لا يزال مرض السكري، الذي يُطلق عليه “القاتل الصامت” يشكل خطرًا كبيرًا على العالم؛ إذ حذرت دراسة جديدة من ارتفاع معدلات الإصابة به خلال ثلاثة عقود مقبلة.

وقالت الدراسة، التي أجراها باحثون بمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن بمرض السكري، إن أعداد المصابين بالسكري سترتفع خلال الثلاثين عاما المقبلة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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توقعات بإصابة 1.3 مليار شخص بالقاتل الصامت

ووجدت الدراسة أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري، وتوقعوا أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.

وقال الباحثون إن غالبية الحالات مصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو النوع المرتبط بالسمنة ويمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

ونمط الزيادة في معدل الإصابة ليس واحدًا على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل معدلات انتشار المرض إلى 16.8% في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وإلى 11.3% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 9.8% على مستوى العالم.

وقال الباحثون إن نسبة الانتشار حاليًا 6.1%، لكن كل الدول عرضة لزيادة معدلات الإصابة.

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تحديات صحية على مستوى العالم

وقال الباحث الرئيس للدراسة، ليان أونغ، “معدل انتشار المرض السريع لا يبعث على القلق فقط وإنما يمثل أيضًا تحديات لكل نظام صحي في العالم”.

مشيرًا إلى أن السكري يرتبط بعدد من الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة أن من ضمن أسباب زيادة أعداد المصابين ارتفاع معدل السمنة والتحولات الديموغرافية إذ إن معدل الانتشار أعلى بين كبار السن.

وقال الباحثون إن البيانات الواردة من 204 دول لا تأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19؛ لأن هذه البيانات ليست متوفرة بعد.

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إستراتيجيات أكثر فاعلية

وتعد الدراسة، التي مولتها مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، جزءًا من سلسلة دراسات أوسع عن السكري نُشرت، الخميس، في مجلة “لانسيت” الطبية.

وتدعو الدراسات إلى وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحة الإصابات والتوعية بعدم المساواة.

ويعيش غالبية مرضى السكري في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وهم غير قادرين على الحصول على العلاج المناسب.