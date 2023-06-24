برنامج ضيوف خادم الحرمين يستضيف 150 عالمًا من اليمن

تواصل – واس:

استضاف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 150 عالمًا من اليمن.

وهيأت الأمانة العامة للبرنامج مختلف التجهيزات من لحظة وصولهم والممتدة خلال الموسم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين – بإذن الله – بعد أداء مناسك الحج.

شكر خادم الحرمين

ورفع المستضافون من علماء اليمن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم .

وقبل أيام، وصلت أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 270 راكبًا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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الحجاج اليمنيون يشيدون بحفاوة الاستقبال

وأعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على التسهيلات التي قدمتها لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين، وسهولة الإجراءات وتيسيرها.

ومؤكدين أن هذه الخدمات ليست بمستغربة على هذه البلاد التي شرفها الله برعاية وخدمة الإسلام والمسلمين.

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تسهيل وصول الحجاج اليمنيين

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

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