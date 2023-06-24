5 علامات تظهر في العين تدل على ارتفاع الكوليسترول

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يؤكد الأطباء، أن الكوليسترول غير المنضبط يسبب مضاعفات صحية خطيرة، وهناك بعض الأعراض في العين قد تدل على مشاكل في نسبة الكوليسترول في الدم.

ما هو الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم، يحتاج الجسم إلى نسبة معتدلة منها، وهو حمض دهني أساسي، وفقًا لموقع “healthsite”.

ويتم تصنيع جدران الخلايا والهرمونات بما في ذلك هرمون الاستروجين والتستوستيرون وفيتامين د باستخدام الكوليسترول.

ويوضح الأطباء، أن الكوليسترول الزائد يتراكم في العين وحولها. هذا يؤدي إلى مجموعة من الأعراض منها “لويحات صفراء وحلقات بيضاء حول القرنية و”ضربات صغيرة”.

أعراض اضطراب نسبة الكوليسترول

– الودائع الصفراء حول العيون

عادة ما ترتبط هذه الحالة بزيادة نسبة الكوليسترول الضار في مجرى الدم.

– قوس أبيض أو رمادي حول القرنية

قوس القرنية هو عرض آخر مرتبط بالكثير من الكوليسترول في نظامك.

– جلطة دموية غير عادية

انسداد الوريد الشبكي، أو جلطة دموية تسد الوريد الرئيسي في عينك ، وبالتالي تمنع التدفق الطبيعي للدم إلى شبكية العين.

– تشكيل لوحة الشمع

يمكن أن تتراكم اللويحة الصفراء الشمعية في شرايين العين ، عادةً عند النقطة التي تنقسم عندها إلى قسمين.

– علامات الجلد بالقرب من القرنية

إذا لاحظت هذه العلامة النادرة للكوليسترول حول عينيك ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور.

ويؤكد الأطباء على أهمية استشارة الطبيب المعالج في حالة الشعور بأي مشاكل صحية خاصة تلك المرتبطة بنسبة الكوليسترول في الدم.

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