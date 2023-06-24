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بالفيديو .. هطول أمطار غزيرة على الباحة وبرد كثيف في قلوة
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بالفيديو .. هطول أمطار غزيرة على الباحة وبرد كثيف في قلوة

بالفيديو .. هطول أمطار غزيرة على الباحة وبرد كثيف في قلوة

بالفيديو .. هطول أمطار غزيرة على الباحة وبرد كثيف في قلوة
٠١:٥١:٢١ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في منطقة الباحة خلال الساعات الماضية.

ووثق مقطع فيدي ونشره حساب طقس الغربية في “تويتر”: “هطول أمطار غزيرة على الباحة”، فيما وثق مقطع فيديو آخر تساقط البرد بكثافة في قلوة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الباحة البرد قلوة

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