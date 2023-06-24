خرائط مخفية تتعقب هاتفك وخصوصيتك.. إجراءات مهمة لمستخدمي آيفون وأندرويد

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يؤكد خبراء التقنية، أن أدوات الصور والخرائط من غوغل تحتوي على ميزة مخفية تتعقب موقعك وتخزنه جنباً إلى جنب مع صورك، الأمر الذي يهدد خصوصية المستخدمين.

ويوضح الخبراء، أنه مع كل نقرة على الكاميرا، يتم توثيق حياتنا وتخزينها بدقة، تاركة وراءها بصمة رقمية يمكن لأي شخص من خلالها الوصول إلى أجهزتنا أو حسابات غوغل.

ولحسن الحظ، هناك طرق لحماية خصوصيتنا وتولي المسؤولية عن بصمتنا الرقمية. إليك كيفية التحكم في بيانات موقع صورك، وتقييد تتبع غوغل، وتعطيل ميزة خريطة الموقع المتطفلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

وللحد من تتبع غوغل لصورك، اتبع الخطوات التالية سواء على هواتف آيفون أو أندرويد:

لمستخدمي هواتف آيفون

قم بتشغيل تطبيق صور غوغل واضغط على خيار البحث في الشريط السفلي.

ضمن قسم الأماكن، يمكنك رؤية المواقع المرتبطة بصورك.

للحد من التتبع، افتح إعدادات صور غوغل وانقر على صف الموقع.

يمكنك إدارة الصور مع تفاصيل الموقع وضبط مصادر الموقع.

افتح صور غوغل، وانقر على الأيقونة الدائرية في الزاوية اليمنى العليا، وانقر على إعدادات صور غوغل.

انقر فوق صف الموقع وإدارة إعدادات الموقع.

لإزالة موقع أو إضافته، انقر على صورة واستخدم رمز القلم الرصاص.

لمستخدمي أندرويد

افتح صور غوغل، وانقر على الأيقونة الدائرية، وانقر على إعدادات صور غوغل.

انقر فوق صف الموقع وإدارة إعدادات الموقع.

لإزالة موقع أو إضافته، انقر على صورة واستخدم رمز القلم الرصاص.

لاحظ أنه يمكنك فقط تحديث أو إزالة المواقع المقدرة، ولا يمكنك تحرير أو إزالة المواقع المضافة تلقائياً بواسطة الكاميرا.

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