السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في الحرم المكي.. حاجة مصرية شاهدت شبيه ابنها المتوفى وهذا ما حدث
مشاهد مصورة توثق رحلة الحجيج قديماً لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
شاهد.. قوات الدعم السريع تسقط طائرتين للجيش السوداني
دراسة تحذر: العنف النفسي أكثر تأثيراً من الجسدي على الطفل
الأحد 7 ذي الحجة.. 17 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

في الحرم المكي.. حاجة مصرية شاهدت شبيه ابنها المتوفى وهذا ما حدث

في الحرم المكي.. حاجة مصرية شاهدت شبيه ابنها المتوفى وهذا ما حدث

في الحرم المكي.. حاجة مصرية شاهدت شبيه ابنها المتوفى وهذا ما حدث
٠١:٠٨:٢٠ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر وصفه البعض بانه مُبكي، لحاجة مصرية رأت شابًا سعوديًا من مقدمي الخدمات التطوعية للحجاج في مكة يشبه ابنها المتوفى.

حاجة مصرية

وأظهر الفيديو الحاجة المُسنة تجلس في أحد الطرقات بمكة، وقدم إليها شاباً يبدو من متطوعي سقيا الماء، فتفاعلت معه وظلت تبكي وأخبرته بانه يشبه ابنها المتوفى.

وعدها بزيارتها في مصر

من جانبه قام الشاب السعودي بتقبيل رأسها وأهداها بعض المتعلقات التي كانت معه، واخبرها بأنه ابنها وأنه سيزورها في مصر، حيث قام بإخبارها بأنه سيحصل على رقم هاتفها وسألها أين تسكن، فأجابت بأنها تسكن في محافظة الجيزة.

إنقاذ حاجة

وفي وقت سابق، تمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها بعد هبوط الطائرة في مدرج المطار.

تجمع المدينة المنورة:

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها.

وبينت الفحوصات توقف القلب وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض -ولله الحمد- وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي استقبل 90,104 حجاج منذُ بداية الموسم عبر المركز الرئيسي والوحدات الصحية المؤقتة داخل المطار، مبيناً أن 87،857 حاجاً استفادوا من الخدمات الوقائية التي يقدمها المركز.

وأوضح التجمع أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بلغ 2218 مراجعاً تم إحالة 29 حالة لمستشفيات المنطقة لإكمال الخطة العلاجية لهم.

اقرأ أيضا

ارتد بصيرًا.. عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية حاجة مصرية شاب سعودي مكة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

١١:٥٢ ص، الأحد، ٠٧ أبريل ٢٠١٩
أطالت السجود في الروضة النبوية قبل أيام.. وفاة الشابة «أروى البشر»

أطالت السجود في الروضة النبوية قبل أيام.. وفاة الشابة «أروى البشر»

٠٢:١٣ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
المتحدث الأمني يكشف تفاصيل ضبط مطلق النار على الدورية الأمنية بالرياض

المتحدث الأمني يكشف تفاصيل ضبط مطلق النار على الدورية الأمنية بالرياض

٠٣:٤٠ م، الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠١٥
مندوب المملكة بالأمم المتحدة: المسلمون أكثر ضحايا للتطرف في العالم

مندوب المملكة بالأمم المتحدة: المسلمون أكثر ضحايا للتطرف في العالم

٠٤:٤٢ م، السبت، ١٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *