في الحرم المكي.. حاجة مصرية شاهدت شبيه ابنها المتوفى وهذا ما حدث

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر وصفه البعض بانه مُبكي، لحاجة مصرية رأت شابًا سعوديًا من مقدمي الخدمات التطوعية للحجاج في مكة يشبه ابنها المتوفى.

حاجة مصرية

وأظهر الفيديو الحاجة المُسنة تجلس في أحد الطرقات بمكة، وقدم إليها شاباً يبدو من متطوعي سقيا الماء، فتفاعلت معه وظلت تبكي وأخبرته بانه يشبه ابنها المتوفى.

وعدها بزيارتها في مصر

من جانبه قام الشاب السعودي بتقبيل رأسها وأهداها بعض المتعلقات التي كانت معه، واخبرها بأنه ابنها وأنه سيزورها في مصر، حيث قام بإخبارها بأنه سيحصل على رقم هاتفها وسألها أين تسكن، فأجابت بأنها تسكن في محافظة الجيزة.

إنقاذ حاجة

وفي وقت سابق، تمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها بعد هبوط الطائرة في مدرج المطار.

تجمع المدينة المنورة:

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها.

وبينت الفحوصات توقف القلب وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض -ولله الحمد- وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي استقبل 90,104 حجاج منذُ بداية الموسم عبر المركز الرئيسي والوحدات الصحية المؤقتة داخل المطار، مبيناً أن 87،857 حاجاً استفادوا من الخدمات الوقائية التي يقدمها المركز.

وأوضح التجمع أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بلغ 2218 مراجعاً تم إحالة 29 حالة لمستشفيات المنطقة لإكمال الخطة العلاجية لهم.

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