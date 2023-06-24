شاهد.. قوات الدعم السريع تسقط طائرتين للجيش السوداني

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قوات الدعم السريع، مساء أمس السبت، إسقاط طائرتين من طراز (سوخوي 24 – ميج) تتبعان الجيش السوداني.

3 طائرات في 3 أيام

وقالت “الدعم السريع” في بيان لها، إنه توالت عمليات إسقاط طائرات الجيش على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاث أيام، وسط انهيار تام لقوات الجيش المحاصرة في مناطق محدودة بالخرطوم في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر.

وحسب البيان، فقد تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات بأمدرمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال.

وأضاف البيان: فيما تزايدت أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقواتنا في نيالا والفاشر والخرطوم.

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