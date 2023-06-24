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الأحد 7 ذي الحجة.. 17 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة
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الأحد 7 ذي الحجة.. 17 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة

الأحد 7 ذي الحجة.. 17 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة

الأحد 7 ذي الحجة.. 17 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة
١١:٤٦:٥٠ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 7 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 25 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:04

الرياض – 3:35

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

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