السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى
عاجل.. الكرملين يكشف تفاصيل صفقة انسحاب قائد فاغنر
بحضور 300 مشارك.. “توجيهات للدعاة في موسم الحج” برعاية “الشؤون الإسلامية”
«الصحة»: 217 سريرًا في مستشفيات مكة والمشاعر لاستقبال حالات ضربات الشمس
مبادرة طريق مكة في المغرب تودع آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام
بعد وساطة بيلاروسيا.. قائد فاغنر يعلن سحب قواته وإعادتها لقواعدها

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى
١١:٢٩:٥٨ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول مشتريات أول
– محاسب عام
– مدير مكتب الاستراتيجية والمشاريع
– مساعد رئيس قسم الموارد البشرية
– أخصائي بصريات
– مسؤول الجدولة
– مدير الإسكان

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– دبلوم إدارة المواد
– دبلوم إدارة المستشفيات
– دبلوم إداري
– بكالوريوس إدارة الأعمال
– بكالوريوس الموارد البشرية
– بكالوريوس الإدارة العامة
– بكالوريوس المالية
– بكالوريوس المحاسبة
– بكالوريوس إدارة المشاريع
– بكالوريوس الهندسة
– بكالوريوس تقنية المعلومات
– بكالورويس البصريات
– ماجستير إدارة الأعمال
– ماجستير هندسة
– ماجستير إدارة مشاريع
– ماجستير تقنية معلومات

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

اقرأ أيضا:

وظائف عبر برنامج “العمل عن بعد” في عدة تخصصات

 

الكلمات الدلالية:
فرص مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي لهذه المؤهلات

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي لهذه المؤهلات

١١:٠١ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠٢٣
بدء القبول للفصل الدراسي الأول بالجامعة العربية المفتوحة الأحد

بدء القبول للفصل الدراسي الأول بالجامعة العربية المفتوحة الأحد

٠٢:٠٧ م، الخميس، ٠٢ أغسطس ٢٠١٨
100 وظيفة شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني

100 وظيفة شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني

٠٨:٣٤ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

٠٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *