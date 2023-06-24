وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحملة الثانوية فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول مشتريات أول

– محاسب عام

– مدير مكتب الاستراتيجية والمشاريع

– مساعد رئيس قسم الموارد البشرية

– أخصائي بصريات

– مسؤول الجدولة

– مدير الإسكان

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– دبلوم إدارة المواد

– دبلوم إدارة المستشفيات

– دبلوم إداري

– بكالوريوس إدارة الأعمال

– بكالوريوس الموارد البشرية

– بكالوريوس الإدارة العامة

– بكالوريوس المالية

– بكالوريوس المحاسبة

– بكالوريوس إدارة المشاريع

– بكالوريوس الهندسة

– بكالوريوس تقنية المعلومات

– بكالورويس البصريات

– ماجستير إدارة الأعمال

– ماجستير هندسة

– ماجستير إدارة مشاريع

– ماجستير تقنية معلومات

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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