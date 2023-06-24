بحضور 300 مشارك.. “توجيهات للدعاة في موسم الحج” برعاية “الشؤون الإسلامية”

تواصل- واس:

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة-اليوم- ندوة علمية بعنوان توجيهات للدعاة في موسم الحج, وذلك بجامع عائشة الراجحي بالعاصمة المقدسة، بحضور تجاوز 300 من أصحاب الفضيلة المشاركين في التوعية بالحج.

الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي

وقدَّم الندوة كلٌّ من المفوض بالإفتاء بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن فهد الفريح .

وتناولت الندوة العديد من المحاور التي تتعلق بتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم في كل ما يتعلق بأداء النسك، حيث أكد الشيخ الرحيلي أهمية أن تكون الدعوة في هذا الحج وفق ماجاء في كتاب الله وسنته، وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.

بدوره أوصى الشيخ السحيمي الدعاة بتقوى الله وامتثال آوامره واجتناب نواهيه، وأن يؤدوا واجب الدعوة وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى والتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الاستماع والتعامل مع ضيوف الرحمن.

الدعوة بالحكمة

من جانبه بيَّن الفريح أهمية أن يتلمس الدعاة بتقوى الله والقيام بالواجب الذي كلفوا به والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الحجاج وفق ماجاء في كتاب الله وسنته، والصبر واحتساب الأجر والمثوبة من الله سبحانه.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الوزارة إلى توجيه الدعاة للقيام بتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم في كل ما يتعلق بأداء النسك وفق منهج الكتاب والسنة.

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