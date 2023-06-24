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بعد وساطة بيلاروسيا.. قائد فاغنر يعلن سحب قواته وإعادتها لقواعدها
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بعد وساطة بيلاروسيا.. قائد فاغنر يعلن سحب قواته وإعادتها لقواعدها

بعد وساطة بيلاروسيا.. قائد فاغنر يعلن سحب قواته وإعادتها لقواعدها

بعد وساطة بيلاروسيا.. قائد فاغنر يعلن سحب قواته وإعادتها لقواعدها
١٠:٠٤:٥٤ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد قائد قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إنه سيسحب قواته ويعيدها إلى قواعدها.

وأوضح بريغوجين، في رسالة صوتية عبر قناته على تلغرام: “إنه حقناً للدماء، سأعيد قواتي إلى قواعدها”.

وساطة بيلاروسيا

من جانبه، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين أبلغه اليوم (السبت) موافقته على وقف تحركات مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات».

الاتفاق مع بوتين

وأضافت القناة أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت طوال اليوم. وتابعت: “ما هو مطروح الآن مقبول تماماً، حل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي (فاغنر)”.

ودعا قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أمس، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو، مُطالبةً مقاتلي بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح.

وأعلن بريغوجين، صباح اليوم، أنه دخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف. بعدما تحركت قواته من الحدود مع أوكرانيا باتجاه روستوف وفورونيغ.

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الكلمات الدلالية:
بيلاروسيا روسيا قوات فاغنر موسكو

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