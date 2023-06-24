مبادرة طريق مكة في المغرب تودع آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام

تواصل – واس:

غادرت، اليوم السبت، آخر رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من “مبادرة طريق مكة” في المملكة المغربية، وسط تقديم أرقى الخدمات اللازمة، بما يضمن راحتهم وصحتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

ترميز وفرز الأمتعة

واستفاد حجاج المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ، من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلو بعد ذلك مباشرة إلى أرض الحرمين عبر مسارات مٌخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأشادَ حجاج بيت الله الحرام من داخل صالة مطار محمد الخامس؛ بسهولة وسرعة خدمات المبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

توفير وقت وجهد الحجاج

وأضافوا أن هذه المبادرة رفعت عنهم عناء الأوقات الطويلة، ولقيت كل التعاون والعمل المشترك بين المملكة والمغرب، مقدمين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله -، نظير الخدمات التي قدمتها المبادرة ورفعت عنهم عناء الوقت الطويل عبر إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية، مشيدين بالتنظيم الذي أسهم في ترتيب رحلتهم لأداء فريضة الحج، التي عكست الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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