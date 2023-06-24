قائد قوات فاغنر يدخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد قوات فاغنر في روسيا، يفغيني بريغوجين مساء اليوم السبت، أنه داخل مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، مشيرا إلى أنه يسيطر على مواقع عسكرية.

وطالب بريغوجين في مقطع مصور نشر اليوم، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

قائد فاغنر في روستوف

أيضا، شوهد بريغوجين جالسا بين اثنين من كبار الجنرالات، أحدهما اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف الذي كان قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يحث فيه بريغوجين على إعادة النظر في حملته التي أعلنها للإطاحة بكبار الضباط.

وقال بريغوجين في المقطع المصور: “وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة وشويغو… إذا لم يأتيا، سنكون هنا… سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو”.

ودعا بريغوجين أمس الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مُطالبةً مقاتلي بريغوجين باعتقاله بتهمة “الدعوة إلى تمرّد مسلّح”.

وأكّد قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا مُستعدّون للموت من أجل الوطن الأمّ وتحرير الشعب الروسي”، من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال بريغوجين في رسالة صوتيّة نشرها مكتبه: “لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخيّة، على معسكراتنا الخلفيّة. قُتل عدد هائل من مقاتلينا”.

وتوعّد بريغوجين بـ الردّ على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

الكرملين يعلق

وأوضح أنّ هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤوليّة العسكريّة في البلاد، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيتمّ إيقافه.

أما الكرملين، فقال على لسان المتحدّث باسمه ديمتري بيسكوف إنّ الرئيس فلاديمير بوتين أحيط علماً بكلّ الأحداث المتعلّقة ببريغوجين. يجري حالياً اتّخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان متحدث باسم الرئاسة الأمريكية قد قال الجمعة إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة فاغنر على قيادة الجيش، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري.

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