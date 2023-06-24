وظائف عبر برنامج “العمل عن بعد” في عدة تخصصات

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: