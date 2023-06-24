بـ 5 آلاف مقاتل.. قائد قوات فاغنر: قواتنا على مشارف موسكو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، مساء اليوم السبت، أن قواته باتت قريبة من مشارف موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن الملياردير الروسي نفذ ما أعلن عنه صباحاً، حين أكد نيته إكمال الطريق والوصول إلى العاصمة الروسية في حال لم يأتِ وزير الدفاع سيرغي شويغي ورئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف لمقابلته، وهو ما لم يحدث.

قوات فاغنر تتجه للعاصمة

فيما تواصل فاغنر التقدم إلى الطريق المؤدي إلى العاصمة الروسية، معقل سيد الكرملين، فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد اليوم السبت موقع ريبار العسكري.

وقد أعلن قائد بريغوجين أن قواته أصبحت على مشارف العاصمة، رغم تشكيك العديد من المحللين العسكريين.

بالمقابل، أعلنت السلطات الروسية تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة.

منع حركة التنقل في موسكو

وأكد مصدر عسكري روسي أن رتل فاغنر الذي يقترب من موسكو يضم أكثر من 5000 مقاتل.

وأضاف المصدر الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن بريغوجين لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي 5 آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وفقا لـ”العربية”.

كما تابع أن خطة رئيس فاغنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليه مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.

بدوره، رجّح رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، منع حركة التنقل في بعض الطرقات بالمدينة.

كما طلب من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان نظرا لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الوضع “صعب”.

وأضاف سوبيانين في بيان أن يوم الاثنين سيكون عطلة من العمل مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل “تقليل المخاطر”.

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