17 موقعًا داخل المسجد الحرام للرد على السائلين من حجاج بيت الله الحرام

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تواصل – واس:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 17 موقعًا و23 كابينة هاتف مجاني موزعة داخل المسجد الحرام، وذلك ضمن برنامج إجابة السائلين الذي تنفذه الرئاسة لخدمة حجاج بيت الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

الرد على أسئلة ضيوف الرحمن

وأوضح مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجندل، أن البرنامج يستضيف (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، المؤهلين للرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى.

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وأضاف أن البرنامج ينفذ عبر (17) موقعًا داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و(23) كابينة هاتف مجاني و(5) مكاتب للرد على السائلين هاتفيًا، إضافًة إلى تخصيص رقمين مجانيين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ و ٨٠٠١٢٢٢١٠٠ .

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