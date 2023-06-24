#عاجل.. حريق هائل في وادي نمار بالرياض .. والدفاع المدني يباشر (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات.
اشتعال الحريق في وادي نمار
ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو وثق اشتعال الحريق في الحشاش والأشجار في وادي نمار بالرياض، وامتداد الحريق لأجزاء من الوادي.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم يفسر عن وقوع إصابات بفضل الله.
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فيديو | مراسل #الإخبارية حمد بن حسين: حريق في وادي نمار في الرياض pic.twitter.com/X1DJ2VhARh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023