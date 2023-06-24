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السديس يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة
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السديس يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة

السديس يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة

السديس يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة
٠٧:٣١:٤٢ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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رابط الصور

https://www.spa.gov.sa/c956801d0am

 

 

تواصل – واس:

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار تسهيل أداء مناسك الحج لعام 1444هـ، وضمان سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن

ونوه بما سخّرته القيادة الرشيدة من الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن تهيئة سبل الراحة لهم تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات لزائري بيت الله الحرام، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مضيفًا أن خطة التفويج تمت بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، التي وفّرت بيئة آمنة وصحية للحجاج.

وأوضح الدكتور السديس أن خطة التفويج شملت تقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن منذ دخولهم المدينة المنورة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الخطة ستستمر في مرحلة عودة حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وأن الرئاسة ستبذل جميع جهودها لتعزيز جودة وتميز الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

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الكلمات الدلالية:
الشيخ السديس المدينة المنورة المسجد النبوي تفويج ضيوف الرحمن مكة المكرمة

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