استشاري يوضح مخاطر هشاشة العظام وطرق الوقاية

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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، من خطورة هشاشة العظام لاسيما لدى كبار السن.

خطورة هشاشة العظام

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن هشاشة العظام قد تؤدي لا قدر الله إلى حدوث الكسور في عظام الحوض أو الورك أو الظهر أو رسغ القدمين من مجرد وقوع بسيط أو تلقائياً لدى كبار السن أو حتى صغار السن إذا لديهم هشاشة عظام.

وتابع أن التشخيص المبكر مهم جداً لتفادي الكسور من خلال عمل اشعة تسمى”ديكسا” لجميع النساء فوق عمر ٦٥ سنة، وجميع الرجال فوق عمر ٧٠ سنة”.

وأضاف “في حال وجود عوامل خطورة مثل استخدام مركبات الكورتيزول أو التهاب الروماتويد يتم عملها قبل هذه الأعمار.

وللوقاية من هشاشة العظام نصح بالتالي:

– التغذية المتوازنة والغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل مشتقات الألبان والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكه

– ممارسة الرياضة

– الابتعاد عن التدخين

– التأكد من أن فيتامين د طبيعي

– استخدام ادوية مضادة للهشاشة

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