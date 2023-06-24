شرارة التمرد تتسع.. قائد يدعو للإطاحة برئيس بيلاروسيا

تواصل- فريق التحرير:

أغرت رياح التمرد التي ضربت روسيا خلال الساعات الماضية، بعض القادة الانفصاليين أو المعارضين لحكم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

قائد يدعو للإطاحة برئيس بيلاروسيا:

وكان القائد العسكري المعارض، فاليري ساخشيك، قد ظهر اليوم السبت، في فيديو يهاجم فيه ما وصفه بـ”النظام الفاسد في روسيا.

ودعا القائد العسكري المعارض إلى الانقلاب على لوكاشينكو”، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب الفيديو الذي نشره على حسابه في تويتر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، ناشد القيادي المنفصل، مواطني بلاده انتهاز هذه الفرصة التاريخية.

كما رأى أن النظام الفاسد في روسيا بدأ يتهاوى، متوقعاً أن يفوز قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين على بوتين.

يذكر أن ساخشيك كان يشغل قبل أن ينشق عن الجيش، منصب قائد لواء في القوات الجوية البيلاروسية.

وبعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، أطلق نداءات عدة إلى القوات البيلاروسية من أجل حثها على رفض المشاركة في أي هجوم ضد أوكرانيا.

قائد فاغنر:

وقد جاءت دعوته للتمرد، بعد أن أعلن برغوجين التمرد على قادة الجيش الروسي.

كما انتقد بوتين لوصفه عناصر فاغنر بالخونة، واعدا الشعب الروسي برئيس جديد قريباً.

وكان قائد فاغنر البالغ من العمر 62 عاماً، والذي أثار الجدل بتصريحاته النارية خلال الأشهر الماضية ضد الأركان الروسية، أعلن مساء أمس العصيان والتمرد داعيا عناصر الجيش إلى الإطاحة بقادته.

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