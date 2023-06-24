معهد خدمات البترول يعلن عن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف، وسيكون التدريب في أحد فروعه في (الدمام ، الخفجي) والعمل بإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز وهو برنامج دبلوم لمدة (سنة) على النحو التالي:

مجالات التدريب

– الميكانيكا

– الآلات الدقيقة

– الصحة والسلامة

– السقالات

– الرفع والتحميل

– أعمال الأنابيب

– الكهرباء

– اللحام

شروط التسجيل:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%.

– درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.

– أن لا يكون قد مضى على آخر اختبار في القدرات العامة أكثر من 5 سنوات.

– لم يسبق له الحصول على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– أن لا يزيد العمر عن 28 سنة.

– أن يكون المتقدم لائقا طبيا (ألا تزيد كتلة الجسم عن 30).

– ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور.

المميزات:

– تدريب منتهي بالتوظيف بإحدى شركات قطاع الغاز والنفط والطاقة.

– دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال شهرياً.

– التسجيل في التأمينات الإجتماعية.

– تأمين طبي.

نبذة عن المعهد:

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج) بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الخميس 1444/12/4هـ من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/12/16هـ

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