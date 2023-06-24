قائد فاغنر بدا جريجا.. وأنباء عن طلب العفو من بوتين (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تداولت أنباء عن تراجع قوات فاغنر الدخول لللعاصمة الروسية موسكو مطالبين من الجيش الروسي المساعدة والعفو عنهم.

إصابة قائد فاغنر:

وتداول صورة لرئيس فاغنر (يفغيني بريغوزي) ويبدو فيها مصاب بجرح في وجنته بسبب الاشتباكات.

وقبل ساعات اعتبر قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته.

وجاء هذا في رده على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.

وأوضح قائد فاغنر أنه قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

تصريحات بوتين:

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في رده على ما قامت به قوات فاغنر الروسية من تمرد، واقتحام لوزارة الدفاع الروسية : ” إن الرد سيكون قاسيا على التمرد المسلح”.

ونقلت وسائل إعلام في أنباء عاجلة عن الرئيس الروسي أن ما نواجهه اليوم هو خيانة داخلية.

وأوضح أن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا، مضيفا أن ما نشهده الآن هو طعنة في الظهر وعليهم تحمل العقاب.

وتابع بوتين قائلا: أعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات وسيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف.

وأشار بوتين إلى أن المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا.

وأضاف أيضا أننا اتخذنا إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في روستوف والوضع هناك ما زال صعبا.

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