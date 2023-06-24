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مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله (فيديو)
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مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله (فيديو)

مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله (فيديو)

مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله (فيديو)
٠٥:٤٢:٢٣ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أحرق مستوطنون ظهر اليوم، ممتلكاتٍ للفلسطينيين في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

قرية أم صفا غرب رام الله:

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا قرية أم صفا غرب رام الله، وأحرقوا عدة منازل.

وحطموا واجهات مركبات الفلسطينيين في القرية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن القرية شهدت قبل عدة أيام، إقامة منطقة صناعية استيطانية، بعد الاستيلاء على ٤٠٠ دونم من أراضي الفلسطينيين.

في السياق ذاته، دانت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف قرب رام الله، كان بداخلها مرضى.

ودعت أيضا وزارة الصحة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأطقم الطبية، التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال.

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