السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة
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فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة
٠٦:١٠:٠٧ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتمت الهيئة العامة للطرق فحص 1100 جسر على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ بهدف الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

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خدمة ضيوف الرحمن

وتأتي هذه الأعمال استمراراً للجهود التي تقوم بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في خدمة ضيوف الرحمن، وعبر جميع قطاعات المنظومة، ومنها قطاع الطرق الذي تعد من خلاله المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط وفق منتدى التنافسية العالمي.

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رفع مستوى الجاهزية

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة الهيئة العامة للطرق فحص الجسور هيئة الطرق

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