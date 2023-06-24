السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 5 دقائق فقط.. فحص المركبات بالمراكز الفنية
قائد فاغنر بدا جريجا.. وأنباء عن طلب العفو من بوتين (صور)
تفعيل مبادرة “نسك” للأطفال بشؤون الحرمين.. تعرف على أهدافها
مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله (فيديو)
فاغنر تسقط أول مقاتلة للجيش الروسي (فيديو)
وصول 151 ألف مسافر في يوم واحد مطار الملك عبدالعزيز الدولي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال 5 دقائق فقط.. فحص المركبات بالمراكز الفنية

خلال 5 دقائق فقط.. فحص المركبات بالمراكز الفنية

خلال 5 دقائق فقط.. فحص المركبات بالمراكز الفنية
٠٦:٠٧:٢٦ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ساهم قرار سعودة مراكز الفحص الفني الدوري للسيارات،، في تقليص ساعات انتظار المركبات في طوابير الفحص، التي كانت تمتد في بعض المواقع إلى نحو الساعتين، وأوصلها إلى حدود الـ5 دقائق.

فرض حجز المواعيد

يأتي ذلك بالتزامن مع  فرض حجز المواعيد للراغبين بفحص سياراتهم، ما نظم عملية الدخول والخروج من المحطات، وألغى طوابير الانتظار التي كان تزدحم بالسيارات المنتظرة، مع ما يفرضه تحركها البطيء وتوقفها ثم تحركها مرارا وتكرارا من تلوث بيئي وسمعي.

اقرأ أيضا:

8.5 ألف عملية فحص لوسائل نقل الحجاج في أول أيام ذي الحجة بمكة والمدينة

تخفيف الضغط بمراكز الفحص

وأوضح أصحاب سيارات خضعت للفحص في مراكز الفحص الدوري شمال وجنوب جدة أن الالتزام بالموعد المحدد للفحص ساهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الدوري، وجعل آليات عملها أكثر سلاسة وتنظيما من السابق، وفقا لـ”الوطن”.

وتهدف مراكز الفحص الدوري إلى التأكد من سلامة السيارات وصلاحيتها للسير على الطرقات بما يرفع مستوى السلامة المرورية.

 

اقرأ أيضا:

“وقاء” يستعد لموسم الحج بفرق بيطرية لفحص المواشي في منافذ العاصمة المقدسة

الكلمات الدلالية:
الفحص الفني الفحص الفني للمركبات المرور فحص المركبات فحص المركبات فنيا

مواد ذات صلة

المزيد
القصيم.. إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى مبنى قيد الإنشاء بـ«الرس»

القصيم.. إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى مبنى قيد الإنشاء بـ«الرس»

١٠:٢٢ ص، الأربعاء، ٠٨ يناير ٢٠٢٠
“مختل” يقتل نفسه “طعناً” بعد أن هدّد والدته في حائل

“مختل” يقتل نفسه “طعناً” بعد أن هدّد والدته في حائل

٠١:٢٢ ص، الأربعاء، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٤
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا تفجير إسطنبول الإرهابي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا تفجير إسطنبول الإرهابي

٠٧:٢٧ ص، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
قاتل شقيقه بالقطيف يُسلّم نفسه إلى الشرطة

قاتل شقيقه بالقطيف يُسلّم نفسه إلى الشرطة

١١:٥١ ص، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *