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تفعيل مبادرة “نسك” للأطفال بشؤون الحرمين.. تعرف على أهدافها
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تفعيل مبادرة “نسك” للأطفال بشؤون الحرمين.. تعرف على أهدافها

تفعيل مبادرة “نسك” للأطفال بشؤون الحرمين.. تعرف على أهدافها

تفعيل مبادرة “نسك” للأطفال بشؤون الحرمين.. تعرف على أهدافها
٠٥:٤٤:٥٠ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، اليوم السبت، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة مكتبة الطفل مبادرة “نسك”.

أهداف مبادرة نسك

وتستهدف المبادرة، تعريف الأطفال على مناسك الحج، وذلك ضمن “مسار الطفل” والذي يعنى بالاهتمام بالطفل لتطوير ورفع الوعي الثقافي والديني لديهم.

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تعرف الطفل بمناسك الحج

وأوضحت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار بنت محمد الهندي أن البرنامج يهدف الى تعريف الطفل على مناسك الحج، بتقديم نمــوذج تطبيقي عملــي لكيفية إداء فريضة الحج وذلك ابتداءً مــن لبــس الاحرام والطــواف حــول الكعبــة والســعي بين الصفــا والمروة، ويوم التروية والوقــوف بعرفــة والمبيت بمزدلفــة ورمي جمرة العقبة والهدي والتحلل وطواف الإفاضة والوداع.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال شؤون الحرمين مبادرة نسك مناسك الحج نسك

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