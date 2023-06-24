فاغنر تسقط أول مقاتلة للجيش الروسي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت قوات فاغنر المتمردة على الجيش الروسي، فيديو لإسقاط أول مقاتلة تابعة للجيش وسط معارك عنيفة، بينما تتوجه القوات نحو موسكو.

إسقاط طائرة عسكرية

وأظهر فيديو متداول نشرته “فاغنر” إسقاطها لطائرة عسكرية روسية بعد ان شنت غارة على القوات، حيث تصدت لها الدفاعات الجوية التابعة لمليشيا فاغنر وأسقطتها.

وفي وقت سابق، اعتبر قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته.

قوات "#فاغنر" تنشر فيديو تقول إنه لإسقاط مروحية تابعة للجيش الروسي في منطقة فورونيج جنوب #موسكوpic.twitter.com/on1KXKzprr — عربي بوست (@arabic_post) June 24, 2023

قائد قوات فاغنر:

جاء هذا في رده على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.

وأوضح قائد فاغنر أنه قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

تصريحات بوتين:

وقبل ساعات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده على ما قامت به قوات فاغنر الروسية من تمرد، واقتحام لوزارة الدفاع الروسية : ” إن الرد سيكون قاسيا على التمرد المسلح”.

ونقلت وسائل إعلام في أنباء عاجلة عن الرئيس الروسي أن ما نواجهه اليوم هو خيانة داخلية.

وأوضح أن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا، مضيفا أن ما نشهده الآن هو طعنة في الظهر وعليهم تحمل العقاب.

وتابع بوتين قائلا: أعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات وسيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف.

وأشار بوتين إلى أن المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا.

وأضاف أيضا أننا اتخذنا إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في روستوف والوضع هناك ما زال صعبا.

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