السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مات عنها زوجها ولديها 3 بنات.. هل يجب في حقها الأضحية؟
سقوط 14 مهربًا للمخدرات في قبضة الأمن خلال ساعة.. تعرف على جنسياتهم
استخرج سجلا تجاريا.. هل يلزمه تعديل الدخل في حساب المواطن؟
توجيه من “سعود الطبية” بشأن “حج الحامل”
متوفى منذ 3 أيام داخل السيارة.. “شبهة قتل” في ضحية بر الزور بالكويت
داخل مركبة.. ضبط مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود متلبسين بمحاولة تهريب مخدرات

الرئيسية

 /

منوعات

 /

مات عنها زوجها ولديها 3 بنات.. هل يجب في حقها الأضحية؟

مات عنها زوجها ولديها 3 بنات.. هل يجب في حقها الأضحية؟

مات عنها زوجها ولديها 3 بنات.. هل يجب في حقها الأضحية؟
٠٥:٢٢:١٨ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد الأشخاص سؤالا للشيخ سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية يقول فيه :” امرأة مات عنها زوجها، هل يجب في حقها أن تضحي وهي للعلم لها ثلاث بنات؟”.

الأضحية سنة مؤكدة:

وجاء الجواب أن الأضحية سنة مؤكدة في حق من قدر عليها وليست واجبة.

وأوضح أنه يستحب لهذه المرأة أن تضحي عن نفسها وتشرك في الثواب بناتها وزوجها المتوفى ومن شاءت من الأحياء أو الأموات.

حكم إشراك المتوفى في الأضحية:

وفي سؤال سابق أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم إشراك الشخص المُتوفى في الأضحية.

وقال الشيخ الخثلان، ردا على سؤال مواطنة أرادت إشراك والدها المُتوفى في الأضحية: “لا بأس في ذلك، سواء أرادت أن تُشرك والدها أو والدتها فلا بأس، سواء كانا ميتين أو كانا على قيد الحياة.

وأضاف الشيخ الخثلان أن الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب.

أما الاشتراك في الثواب معناه أن مالك الأضحية يشرك معه غيره، وهذا جائز ولا حد له، فللمضحّي أن يشرك معه في الأضحية ما شاء من الأحياء والأموات، وهذا اشتراك في الثواب.

اقرأ أيضا:

لمن ينوي الأضحية.. 5 مسالخ تستقبل المُضحين في مكة المكرمة

الكلمات الدلالية:
3 بنات امرأة حكم الأضحية سعد الخثلان مات عنها زوجها وجوب الأضحية

مواد ذات صلة

المزيد
مشهد مؤثر.. يطوف حاملًا أمه على كتفيه والأم تمسح على وجهه ورأسه

مشهد مؤثر.. يطوف حاملًا أمه على كتفيه والأم تمسح على وجهه ورأسه

٠٣:٣٥ م، السبت، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
بديلة للأجهزة الإلكترونية.. استشاري يقدم أفكار مبتكرة لألعاب الأطفال المنزلية

بديلة للأجهزة الإلكترونية.. استشاري يقدم أفكار مبتكرة لألعاب الأطفال المنزلية

٠١:٢٠ ص، الأربعاء، ١٢ يونيو ٢٠١٩
صور مسربة.. «جينيسيس» تستعد لإطلاق أول «كروس أوفر» نهاية 2019

صور مسربة.. «جينيسيس» تستعد لإطلاق أول «كروس أوفر» نهاية 2019

٠٥:٢٥ م، الأثنين، ٢٨ يناير ٢٠١٩
«بيجو سيتروين» تستخدم قاعدة عجلات «تويوتا هايلوكس» في سيارتها «البيك أب» القادمة

«بيجو سيتروين» تستخدم قاعدة عجلات «تويوتا هايلوكس» في سيارتها «البيك أب» القادمة

١١:٠٣ م، الخميس، ٣١ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *