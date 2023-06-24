مات عنها زوجها ولديها 3 بنات.. هل يجب في حقها الأضحية؟

تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد الأشخاص سؤالا للشيخ سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية يقول فيه :” امرأة مات عنها زوجها، هل يجب في حقها أن تضحي وهي للعلم لها ثلاث بنات؟”.

الأضحية سنة مؤكدة:

وجاء الجواب أن الأضحية سنة مؤكدة في حق من قدر عليها وليست واجبة.

وأوضح أنه يستحب لهذه المرأة أن تضحي عن نفسها وتشرك في الثواب بناتها وزوجها المتوفى ومن شاءت من الأحياء أو الأموات.

حكم إشراك المتوفى في الأضحية:

وفي سؤال سابق أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم إشراك الشخص المُتوفى في الأضحية.

وقال الشيخ الخثلان، ردا على سؤال مواطنة أرادت إشراك والدها المُتوفى في الأضحية: “لا بأس في ذلك، سواء أرادت أن تُشرك والدها أو والدتها فلا بأس، سواء كانا ميتين أو كانا على قيد الحياة.

وأضاف الشيخ الخثلان أن الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب.

أما الاشتراك في الثواب معناه أن مالك الأضحية يشرك معه غيره، وهذا جائز ولا حد له، فللمضحّي أن يشرك معه في الأضحية ما شاء من الأحياء والأموات، وهذا اشتراك في الثواب.

اقرأ أيضا:

لمن ينوي الأضحية.. 5 مسالخ تستقبل المُضحين في مكة المكرمة