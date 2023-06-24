وصول 151 ألف مسافر في يوم واحد مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي 151 ألف مسافر نهاية الأسبوع الماضي، وصلوا على متن 900 رحلة، بينهم 43 ألف عبر مجمع صالات الحج والعمرة.

حملات توعية

وينظم المطار حملات توعوية بعدد من اللغات تحت إشراف منظومة النقل للتعريف برحلة الحاج داخل صالات السفر، وتستوعب الصالة الشمالية 10% من حصة ضيوف الرحمن بالمطار، فيما يتم تقليص رحلة وصول الحاج داخل المطار بوقت لا تتجاوز 29 دقيقة، بينما تبلغ الطاقة الاسيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في اليوم الواحد 42 ألف مسافر في مرحلة القدوم.

أهم نقاط الالتقاط

وتم إنشاء مجمع صالات الحج والعمرة في 1983، ويعتبر أحد أهم نقاط الالتقاء للثقافات من حول العالم، ويضم خيام عالية الارتفاع تسمح بمرور تيارات الهواء، ويعتبر المجمع أحد أيقونات موسم الحج، ويضم 20 استراحة مكيفة تستقبل الحجاج.

اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين

اكتمل وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، حيث قدموا من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافتهم لموسم حج هذا العام 1444هـ، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عواد بن سبتي العنزي.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة، استقبلتهم اللجان العاملة في البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، مقدمين لهم التهنئة بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفًا بالبرنامج، متمنين لهم طيب الإقامة، وفق تسخير لكافة الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

توجيه الحجاج للحرم المكي الشريف

ثم توجه الحجاج عقب استقرارهم في الفندق، إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله ــ عز وجل ــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ خير الجزاء على ما وجدوه من عناية واهتمام، وتوفير ما يحتاج إليه الحاج من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

يذكر أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف، شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر؛ ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج اليومية للضيوف في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، والمشاعر لحين عودتهم إلى بلادهم.

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