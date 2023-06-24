سقوط 14 مهربًا للمخدرات في قبضة الأمن خلال ساعة.. تعرف على جنسياتهم

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على (6) مواطنينن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي.

أسلحة وذخيرة

وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

حرس حدود جازان

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

دوريات جازان

وفي نفس السياق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

استمرار الحملات في مختلف المناطق

واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير.

وأوضحت أن المخالفين روجوا 19 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية،

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 9 أشخاص لترويجهم نبات القات المخدر

كما قبضت شرطة محافظة الدائر على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين لترويجهم 149 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ،وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص بتبوك لترويجه الإمفيتامين المخدر

وفي منطقة تبوك ،قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 8000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر،

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وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 188 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 188 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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