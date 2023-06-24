متوفى منذ 3 أيام داخل السيارة.. “شبهة قتل” في ضحية بر الزور بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على جثة أحد الأشخاص في المقعد الخلفي لسيارة بمنطقة بر الزور.

ونقلت صحيفة الراى المحلية، عن مصدر أمني أنه تم العثور على جثة على المقعد الخلفي داخل سيارة في بر الزور، مشيرًا إلى أن رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية انتقلوا فورًا إلى موقع البلاغ.

متوفى من 3 أيام

وأفاد المصدر – حسب الصحيفة- بأنه مرّ على وجود الجثة في السيارة أكثر من 3 أيام.. من المحتمل أن تكون هناك شبهة جنائية.

وفي وقت لاحق، سجلت القضية “جناية” وذلك لوجود “شبهة قتل”، مع وجود آثار عنف، بحسب المصدر الأمني.

وتمت إحالة الجثة الطب الشرعي بناء على أمر وكيل النائب العام.

ومن جانبها، أفادت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع بلاغ جثة داخل إحدى المركبات، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

وفاة كويتي غرقًا

على الجانب الآخر، توفي مواطن كويتي عشريني غرقا في حمام سباحة بمنطقه مزارع العبدلي، حيث كان يسبح وتفاجأ أصدقاؤه بأنه غريق لا يتحرك. وقد حاولوا إسعافه ونقلوه إلى المستوصف لكنه وصل مفارقاً الحياة.

وتم إبلاغ المخفر وحضر رجال الأمن والأدلة الجنائية، فيما تحقق المباحث بالواقعة مع أصدقائه. وسجلت قضية غرق ووفاة.

اقرأ أيضا

بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس