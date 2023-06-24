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استخرج سجلا تجاريا.. هل يلزمه تعديل الدخل في حساب المواطن؟

استخرج سجلا تجاريا.. هل يلزمه تعديل الدخل في حساب المواطن؟

استخرج سجلا تجاريا.. هل يلزمه تعديل الدخل في حساب المواطن؟
٠٤:٥٧:١٠ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن حول استفسار بشأن من يقوم باستخراج سجل تجاري وطبيعة التعديل في الحساب لأجل استحقاق الدعم.

استخراج سجل تجاري:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :” الأسبوع الماضي استخرجت سجلا تجاريا.. هل يجب تعديل الدخل في حساب المواطن الآن؟”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين :” في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) ، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ”.

أيضا واصل السائل في استفساره قائلا :”  حتى الآن لم أحصل على دخل لأنه سجل جديد الأسبوع الماضي استخرجته وعند وجود دخل سيكون غير ثابت ما هو المبلغ المفترض أن اكتبه”.

وجاء الرد :”  في حال عدم وجود عوائد مالية يتم إضافة (0) ثم الضغط على حفظ، ويتم الإفصاح عن الدخل المتذبذب بإدخال معدل المتوسط الشهري لأخر 12 شهر لهذا الدخل، نسعد بخدمتك”.

إرفاق مستندات في حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال بشأن شخص يمتلك صك أرض باسمه ويستفسر عن أحقيته في التسجيل بحساب المواطن.

وجاء السؤال الموجه لخدمة المستفيدين:” السلام عليكم.. إذا عندي صك أرض باسمي هل حساب المواطن ينزل لي ولا ما تصير لي أهلية؟”.

وأجاب حساب المواطن عليه بالقول :” في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل(صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري-حكومي- خاص)”.

وأوضح أيضا أنه في حال اختيار عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

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استخراج سجل تجاري تعديل الدخل حساب المواطن خدمة المستفيدين

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