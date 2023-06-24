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“لوجه الله”.. أهل “أحمد آل دكين” يعفون عن القاتل بحضور أمير عسير
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“لوجه الله”.. أهل “أحمد آل دكين” يعفون عن القاتل بحضور أمير عسير

“لوجه الله”.. أهل “أحمد آل دكين” يعفون عن القاتل بحضور أمير عسير

“لوجه الله”.. أهل “أحمد آل دكين” يعفون عن القاتل بحضور أمير عسير
٠٣:٠٩:٠٦ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قرر ذوو المتوفى أحمد بن عبدالله آل دكين، العفو عن قاتله لوجه لله وشفاعة لأمير عسير.

ونشر حساب إمارة منطقة عسير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لجلسة العفو، حيث استضاف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ذوي المتوفى الذين عفو عن القاتل استجابة لمساعي الخير.

حضور الجلسة

وأظهر الفيديو استقبال أمير المنطقة عددًا من المواطنين والمقيمين خلال المجلس العام والذي عُقد بمكتبه بديوان الإمارة، بحضور رئيس المحكمة العامة بأبها وعدد من مديري وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة.

واستقبل الأمير خلال المجلس ذوي المتوفى أحمد آل دكين الذين تنازلوا عن قاتله لوجه الله واستجابة لشفاعة سموه حيث أثنى على شهامة المتنازلين وتجاوبهم مع مساعي الخير .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية العفو امير عسير عفو لوجه الله

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