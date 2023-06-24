“ارتدّ بصيرا”.. تفاصيل عودة البصر إلى أحد الحجاج أثناء أداء المناسك

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن نجاحها- بفضل الله- في إنقاذ حاج إيراني من فقدان بصره بعدما عاد مرة أخرى عقب إجراء عملية في الشبكية.

حاج إيراني

وقالت وزارة الصحة في “انفوجراف” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن حاج إيراني يبلغ من العمر 40 عامًا عاد بصره ليُكمل مناسك الحج.

عاد بصره

وأضافت أن الحاج عانا من انفصال تام وحاد في الشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى، إضافة إلى وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية، مؤكدة أن الحاج ارتد إليه بصره- ولله الحمد-.

وأشارت أن العملية تمت في مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

نجح فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة من إنقاذ حياة حاج ستيني من جمهورية أوزباكستان بعد أن شاءت إرادة الله بأن يصاب بجلطة قلبية دخل على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى النور في العاصمة المقدسة.

إنقاذ حاج أوزبكي:

وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة للحاج في مستشفى النور، حيث اتضح من خلالها تعرضه لجلطة قلبية حادة، الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وفور استقبال الحالة، والاطلاع على جميع التقارير الطبية ، قرر الفريق الطبي إجراء عملية تركيب دعام شرياني للقلب – تكللت ولله الحمد بالنجاح – ، وبعد استقرار الحالة بمتابعة الجهاز الطبي غادر المستشفى، ليتمكن من إكمال مناسك الحج.

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