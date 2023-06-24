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حادث لا تصدق نهايته.. انشطار سيارة لنصفين في مدينة أمريكية (فيديو)
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حادث لا تصدق نهايته.. انشطار سيارة لنصفين في مدينة أمريكية (فيديو)

حادث لا تصدق نهايته.. انشطار سيارة لنصفين في مدينة أمريكية (فيديو)

حادث لا تصدق نهايته.. انشطار سيارة لنصفين في مدينة أمريكية (فيديو)
٠٢:٤٣:٠٥ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مشهدا مروعا لحادث وقع بين سيارتين في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

انشطار سيارة لنصفين:

وأظهر مقطع الفيديو انقسام سيارة بالطول إلى نصفين في مدينة شيكاغو الأمريكية بعد اصطدامها بسيارة كانت تسير بسرعة تفوق الوصف.

وبحسب ما تم تداوله، فقد انحرفت السيارة  واصطدمت بحاجز وانشطرت لنصفين.

وعقب وقوع التصادم نُقل أصحاب السيارات للمستشفى وحالة صاحب السيارة الأولى في حالة خطرة.

كما يظهر مقطع الفيديو السيارة وقد تحولت إلى حطام حيث يظهر كل جزء منها في ناحية، ليظهر مدى قوة الاصطدام الذي أدى لانقسام السيارة.

وتعتبر مدينة شيكاغو ‏ ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية سكاناً بعد مدينة نيويورك ولوس أنجلوس.

و تقع مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 8,6 مليون نسمة.

و تشتهر شيكاغو بأنها أحد أكبر مدن العالم وإن لم تكن أكبرها فأنها أحد أكثر المدن احتضاناً لجميع جنسيات العالم.

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الكلمات الدلالية:
انشطار سيارة شيكاغو مدينة أمريكية نصفين

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