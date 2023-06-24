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بأعلى المعايير.. 7 شركات لتعزيز تمور المملكة في معرض عالمي بالولايات المتحدة
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بأعلى المعايير.. 7 شركات لتعزيز تمور المملكة في معرض عالمي بالولايات المتحدة

بأعلى المعايير.. 7 شركات لتعزيز تمور المملكة في معرض عالمي بالولايات المتحدة

بأعلى المعايير.. 7 شركات لتعزيز تمور المملكة في معرض عالمي بالولايات المتحدة
٠٢:٣٠:٢٦ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض “Summer Fancy Food” الذي سيقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو 2023 في الولايات المتحدة الأميركية.

تمور المملكة:

ويعد المعرض من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا، وذلك بهدف تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور واطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.

الأسواق العالمية:

وتهدف المشاركة في المعرض لرفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد الحالي.
يذكر، أن المركز الوطني للنخيل والتمور يشارك عبر 7 شركات وهي: ( جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي ) في معرض”Summer Fancy Food” الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.

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الكلمات الدلالية:
المركز الوطني للنخيل الولايات المتحدة تعزيز تمور المملكة معرض عالمي

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