بعد عدم نزوله اليوم.. الدعم السكني: اطمئنوا.. الإشعار سيصلكم في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

تسائل عدد من المستفيدين من الدعم السكني حول سبب عدم نزوله اليوم كالمعتاد يوم 24 من الشهر الميلادي، وهو ما تفاعل معه حساب العناية بالمستفيدين ورد عليه.

الدعم السكني

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لـ”الدعم السكني”، في رده قبل ساعات على أحد المستفيدين :” يتم إيداع الدعم السكني تلقائياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بك”.

استمرار الدعم السكني

وبعد سؤال البعض عن سبب عدم نزوله رد الحساب :” تطمن ملتزمين بإستمرارية الدعم السكني حتى يتمكن المستفيد من امتلاك مسكنه الملائم تطمن سيصلك اشعار ايداع مبلغ الدعم السكني في حسابك البنكي”.

وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم.

وقال المستفيد في استفساره: “متى راح ينزل الدعم للشهر الحالي؟”.

إيداع الدعم السكني يوم الأحد

وردًا على ذلك، قال الصندوق العقاري: “بما أن يوم 24 يوافق يوم السبت، سيتم إيداع الدعم بإذن الله الأحد 25 “.

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تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن باقات التمويل

في وقت سابق ، كشف صندوق التنمية العقارية عن طرق الاستفادة من الباقات التي يقدمها للمستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد فقط..

وفي حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى”.

ويعنى صندوق التنمية العقارية بتوفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين.

شروط الحصول على الدعم السكني

ويتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى