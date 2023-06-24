بعد 10 ساعات.. التأمينات الاجتماعية: صرف معاش شهر يوليو

تواصل- فريق التحرير:

كشفت التأمينات الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

صرف المعاش بعد ساعات

ورد حساب العناية بالعملاء التابع لـ”التأمينات الاجتماعية”، على سؤال أحد المواطنين في هذا الشأن، حيث قال عبر موقع “تويتر”، :” تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو ٢٠٢٣م لمستفيدي نظام التأمينات إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ”.

وبذلك يبدأ صرف المعاش بعد الساعة الثانية عشر صباح الأحد، حيث تيبقى 10 ساعات من الآن- عند كتابة هذه السطور-.

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة وقف صرف المعاشات للوكلاء بشكل مباشر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم إيقاف الصرف للوكلاء بشكل مباشر، ويلزم إرفاق حساب بنكي خاص لكل وريث.

وأضافت أنه يمكن للمستفيد التقدم بطلب لتعديل بيانات القائم بالصرف باتباع الخطوات الموضحة في هذا الرابط.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف “ساند”

فيما حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

– الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

– إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

– فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

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– الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

حالات إيقاف تعويض ساند

يجري إيقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:

1 – الوفاة.

2 – إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

3 – إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.

4 – إذا لم يعد مسجلًا لدى الوزارة.

5 – إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.

6 – إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.

7 – إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

8 – إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة (60) يومًا متصلة أو متقطعة.

9 – إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.

10 – في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.

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