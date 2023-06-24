السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين استهدفا أمن المملكة والكشف عن جنسيتهما
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عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين استهدفا أمن المملكة والكشف عن جنسيتهما

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين استهدفا أمن المملكة والكشف عن جنسيتهما

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين استهدفا أمن المملكة والكشف عن جنسيتهما
١٢:٥٩:٣٩ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

تفاصيل الجريمة

أقدم كل من / عبدالرحمن فارس عامر المري، و / محمد صلاح عمر المري – يمنيي الجنسية – على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، وإنشاء / عبدالرحمن كياناً إرهابياً لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة والاشتراك بها، وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً، وتخطيطه للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وقيام / محمد بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها. وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين / عبدالرحمن فارس المري و / محمد صلاح المري – يمنيي الجنسية – يوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 هـ الموافق 24 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.

تحذير الداخلية

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الداخلية السعودية اليوم حكم الشرع

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