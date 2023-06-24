السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد أن وصفه بوتين بالمتمرد.. قائد فاغنر: قريبا سيكون لروسيا رئيس جديد
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بعد أن وصفه بوتين بالمتمرد.. قائد فاغنر: قريبا سيكون لروسيا رئيس جديد

بعد أن وصفه بوتين بالمتمرد.. قائد فاغنر: قريبا سيكون لروسيا رئيس جديد

بعد أن وصفه بوتين بالمتمرد.. قائد فاغنر: قريبا سيكون لروسيا رئيس جديد
١٢:٤٨:١٣ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتبر قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته.

قائد قوات فاغنر:

جاء هذا في رده على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.

وأوضح قائد فاغنر أنه قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

تصريحات بوتين:

وقبل ساعات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده على ما قامت به قوات فاغنر الروسية من تمرد، واقتحام لوزارة الدفاع الروسية : ” إن الرد سيكون قاسيا على التمرد المسلح”.

ونقلت وسائل إعلام في أنباء عاجلة عن الرئيس الروسي أن ما نواجهه اليوم هو خيانة داخلية.

وأوضح أن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا، مضيفا أن ما نشهده الآن هو طعنة في الظهر وعليهم تحمل العقاب.

وتابع بوتين قائلا: أعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات وسيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف.

وأشار بوتين إلى أن المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا.

وأضاف أيضا أننا اتخذنا إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في روستوف والوضع هناك ما زال صعبا.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع الروسية المتمرد بوتين رئيس جديد روستوف روسيا قائد فاغنر

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