اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس”أوز” المنتقل من حشرة القراد

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السلطات اليابانية أمس الجمعة، وفاة امرأة في السبعينيات من عمرها في مقاطعة “إيباراكي” شمال شرقي العاصمة طوكيو.

فيروس أوز:

وتوفيت المرأة بعد إصابتها بفيروس أوز، مما يجعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السلطات الصحية، فإنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018.

وأوضحت أنه قد تكون هناك حالات إصابة بين البشر والحيوانات البرية، لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

لكن قد توفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

حشرة القراد:

وبيتت حكومة المقاطعة ووزارة الصحة، أن المرأة ذهبت إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب.

وقد تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها، تم إدخالها إلى المستشفى وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وأوضح المعهد أن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، لكنه أكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره على البشر.

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