السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين استهدفا أمن المملكة والكشف عن جنسيتهما
بعد أن وصفه بوتين بالمتمرد.. قائد فاغنر: قريبا سيكون لروسيا رئيس جديد
اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس”أوز” المنتقل من حشرة القراد
أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة
المياه الوطنية تعتمد منظومة ذكية للخدمات في مكة والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن
72 ألف راكب في الساعة.. قطار المشاعر يكمل استعداداته لنقل مليوني حاج

الرئيسية

 /

محليات

 /

المياه الوطنية تعتمد منظومة ذكية للخدمات في مكة والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن

المياه الوطنية تعتمد منظومة ذكية للخدمات في مكة والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن

المياه الوطنية تعتمد منظومة ذكية للخدمات في مكة والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن
١٢:٠٤:٥٣ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

سخرت شركة المياه الوطنية إمكانياتها وكوادرها البشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام 1444هـ.

توزيع المياه في مكة المكرمة:

وعملت الشركة على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لتنفيذ خطتها التشغيلية ومتابعة عمليات توزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

وتعمل الشركة على إدارة منظومة الخدمات المائية والبيئية من خلال مركزي تحكم ومراقبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعملان على مدار الـ 24 ساعة لإدارة ومتابعة الخزن الاستراتيجي والتشغيلي ومنظومة التوزيع اليومية لمياه الشرب ونقاط استخدامها.

وجاء ذلك باستخدام تقنيات ذكية للمراقبة والتحكم لإدارة وتشغيل منظومة المياه مع متابعة جودة المياه من خلال:

-فحوصات مخبرية لحظية لمصادر المياه وشبكات التوزيع.

– قياس مستويات الضغوط التشغيلية من خلال الحساسات الإلكترونية للمنظومة.

– متابعتها عن بعد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام.

– تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية اليومية ، بما يضمن بعد توفيق الله استدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من “المياه الوطنية” بشأن موسم الحج

الكلمات الدلالية:
الخدمات المشاعر المقدسة المياه الوطنية ضيوف الرحمن مكة المكرمة منظومة ذكية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير النقل: سنطلق مبادرات نوعية خلال أسبوعين تتوافق مع رؤية 2030

وزير النقل: سنطلق مبادرات نوعية خلال أسبوعين تتوافق مع رؤية 2030

١٠:١٨ ص، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧
هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد

هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد

١٠:١٦ م، الجمعة، ٠٤ يونيو ٢٠٢١
وزير الطاقة يمازح نظيره العراقي.. ماذا قال له؟ (فيديو)

وزير الطاقة يمازح نظيره العراقي.. ماذا قال له؟ (فيديو)

٠١:١٢ م، الخميس، ٢٧ يناير ٢٠٢٢
وفاة وإصابة عشرة من عائلة واحدة بعد انقلاب مركبتهم

وفاة وإصابة عشرة من عائلة واحدة بعد انقلاب مركبتهم

١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *