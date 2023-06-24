المياه الوطنية تعتمد منظومة ذكية للخدمات في مكة والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن

تواصل- واس:

سخرت شركة المياه الوطنية إمكانياتها وكوادرها البشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج هذا العام 1444هـ.

توزيع المياه في مكة المكرمة:

وعملت الشركة على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لتنفيذ خطتها التشغيلية ومتابعة عمليات توزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

وتعمل الشركة على إدارة منظومة الخدمات المائية والبيئية من خلال مركزي تحكم ومراقبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعملان على مدار الـ 24 ساعة لإدارة ومتابعة الخزن الاستراتيجي والتشغيلي ومنظومة التوزيع اليومية لمياه الشرب ونقاط استخدامها.

وجاء ذلك باستخدام تقنيات ذكية للمراقبة والتحكم لإدارة وتشغيل منظومة المياه مع متابعة جودة المياه من خلال:

-فحوصات مخبرية لحظية لمصادر المياه وشبكات التوزيع.

– قياس مستويات الضغوط التشغيلية من خلال الحساسات الإلكترونية للمنظومة.

– متابعتها عن بعد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام.

– تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية اليومية ، بما يضمن بعد توفيق الله استدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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