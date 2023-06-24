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أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة
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أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة

أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة

أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة
١٢:٠٨:٥٩ م، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

انطلقت فجر اليوم، قافلة “الصحة” التي تقل حجاجًا من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة، لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات.

وجاء ذلك لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم وأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ.

وأوضحت وزارة الصحة أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا يتكون من 16 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا متخصصًا (أطباء وتمريض ومسعفين ).

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نقل الحجاج المنومين:

كما تضم 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة إضافة إلى 5 إسعافات مساندة و كابينة أكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وتسعى “الصحة” في كل عام إلى نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة بعد أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.

وعبّر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

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الكلمات الدلالية:
16 سيارة إسعاف أسطول متكامل الحجاج المنومين الصحة المشاعر المقدسة

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