72 ألف راكب في الساعة.. قطار المشاعر يكمل استعداداته لنقل مليوني حاج

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أكمل قطار المشاعر المقدسة استعداداته لنقل مليوني حاج، حيث يتم ينقل 72 ألف راكب في الساعة.

الخطوط الحديدية “سار“:

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت عن انتهاء مراحل التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم حج العام الحالي 1444هـ .

قطار المشاعر المقدسة:

وأكدت جاهزية القطار للتشغيل الفعلي والذي ستبدأ حركته في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ، ثم يقوم بنقل الحجاج من مشعر منى الى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

تطبيق أعلى المعايير:

وكثفت ” سار ” خلال الثلاثة أشهر الماضية تحضيراتها للبدء بتشغيل قطار المشاعر حيث قامت بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطار ومحطاته، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة لضمان تشغيله بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة ثلاث في كل مشعر من مشاعر الحج في “عرفات ومزدلفة ومنى” لتصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

واشتملت الفترة التحضيرية لبدء تشغيل قطار المشاعر المقدسة على مرحلتين أولها مرحلة التشغيل ما قبل التجريبي التي تم خلالها تقييم واختبار الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات وتضمنت التأكد من كفاءة المشغلين للتعامل مع مختلف الأنظمة.

عمليات التشغيل التجريبي:

فيما خصصت المرحلة الثانية عمليات التشغيل التجريبي والتي تم من خلالها محاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج في عملية استمرت لمدة 60 يوما، شهدت تشغيلاً تدريجياً للقطارات والمحطات للوصول الى طاقة التشغيل الكامل لموسم الحج.

وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي للقطار تنفيذ عدد 36 فرضية للتأكد من جاهزية الفريق للتعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله، اختتمت بالتمرين المتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير عام التشغيل بقطار المشاعر المقدسة المهندس موسى الزهراني بأن الأشهر الماضية شهدت متابعة مستمرة من قبل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة صالح الجاسر والرئيس التنفيذي الدكتور بشار المالك للوقوف على اخر الاستعدادت لقطار المشاعر المقدسة وجاهزيته لموسم الحج وذلك ضمن المتابعة المستمرة لأعمال الخطوط الحديدية في خدمة ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن قطار المشاعر تم تدشينه عام 2010م وتم اسناد تشغيله لشركة سار بدء من عام 2019م بقرار من مجلس الوزراء ، وتبلغ سعة القطار الواحد ثلاثة آلاف راكب في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع قطاراته 72 ألف راكب في الساعة، حيث يتم تشغيل 16 قطاراً تعمل بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة للربط بين محطات المشاعر التسع والمتصلة بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً.

ينقل 72 ألف راكب في الساعة..

قطار المشاعر المقدسة يكمل استعداداته لنقل مليوني حاج #العربية_في_الحج

عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/n8bPwhe7gx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 24, 2023

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